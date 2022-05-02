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Маріуполь: Депутат від ОПЗЖ перейшов на бік окупантів – радник мера

Ірина БалачукПонеділок, 2 травня 2022, 14:51
Маріуполь: Депутат від ОПЗЖ перейшов на бік окупантів – радник мера
Колаборант Істратов. Фото з Telegram Андрющенка

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що депутат від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Вадим Істратов перейшов на бік окупантів і отримав посаду заступника так званого "мера", призначеного росіянами.

Джерело: Андрющенко в Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Знайомтесь. Новий фінансовий мозок окупаційної влади Маріуполя – Істратов Вадим Анатолійович. Депутат фракції "ОПЗЖ". Призначено керівником/заступником Іващенка по фінансово-бюджетним питанням (бо назву посади руки відмовляються писати). Самостійно перейшов до співпраці з окупантами, що для фракції "ОПЗЖ" скоріш правило, ніж виключення".

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Деталі: Радник мера додав, що колаборанта запам’ятали і що "відплата буде".

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Теми: Маріупольвійнаколаборація
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