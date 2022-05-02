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Маріуполь: окупанти приганяють "гуманітарку", а потім у цих вантажівках вивозять трупи

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 15:39
Маріуполь: окупанти приганяють гуманітарку, а потім у цих вантажівках вивозять трупи
фото з Telegram Маріупольської міськради

Російські загарбники привозять так звані "гуманітарні продукти" до заблокованого Маріуполя і цими ж фурами вивозять тіла убитих ними ж мирних жителів українського міста.

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи. Так виглядає оптимізація логістики по-російськи".

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Деталі: Як розповідають маріупольці, які ще перебувають у місті, спочатку окупанти привозять деякі набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають з-під завалів зруйнованих будинків.

На фото - одна з таких вантажівок, яка спочатку привезла подобу гуманітарної допомоги, а потім у неї завантажили вбитих мирних жителів міста.

Росіяни продовжують спроби приховати свої воєнні злочини проти мирного населення Маріуполя та всієї України, однак це їм не вдасться, наголошує місцева влада.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські загарбники облаштували кілька братських могил у селі Мангуш поблизу Маріуполя, куди вантажівками звозять тіла убитих маріупольців.

Теми: Маріупольвійна
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