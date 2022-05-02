Маріуполь: окупанти приганяють "гуманітарку", а потім у цих вантажівках вивозять трупи

Російські загарбники привозять так звані "гуманітарні продукти" до заблокованого Маріуполя і цими ж фурами вивозять тіла убитих ними ж мирних жителів українського міста.

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи. Так виглядає оптимізація логістики по-російськи".

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Деталі: Як розповідають маріупольці, які ще перебувають у місті, спочатку окупанти привозять деякі набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають з-під завалів зруйнованих будинків.

На фото - одна з таких вантажівок, яка спочатку привезла подобу гуманітарної допомоги, а потім у неї завантажили вбитих мирних жителів міста.

Росіяни продовжують спроби приховати свої воєнні злочини проти мирного населення Маріуполя та всієї України, однак це їм не вдасться, наголошує місцева влада.

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Нагадаємо: Російські загарбники облаштували кілька братських могил у селі Мангуш поблизу Маріуполя, куди вантажівками звозять тіла убитих маріупольців.