Росіяни масово ховають убитих маріупольців у Мангуші – радник мера

Окупанти у Маріуполі. Фото з Telegram Андрющенка

Російські загарбники облаштували кілька братських могил у селі Мангуш, куди вантажівками звозять тіла убитих маріупольців.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. На зараз. Військові злочини. В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців нами встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в с. Мангуш.

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В районі об’їзної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом".

Деталі: Радник мера зазначив, що всі тіла поміщені в пластикові пакети, що вкотре підтверджує раніше озвучену владою інформацію, що окупанти накопичують тіла загиблих в іншому місці – в районі промзони в Маріуполі.

Андрющенко підкреслив, що це "прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати".

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Він також опублікував супутникові знімки братських могил.

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