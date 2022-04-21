Росіяни масово ховають убитих маріупольців у Мангуші – радник мера
Російські загарбники облаштували кілька братських могил у селі Мангуш, куди вантажівками звозять тіла убитих маріупольців.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. На зараз. Військові злочини. В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців нами встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в с. Мангуш.
В районі об’їзної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом".
Деталі: Радник мера зазначив, що всі тіла поміщені в пластикові пакети, що вкотре підтверджує раніше озвучену владою інформацію, що окупанти накопичують тіла загиблих в іншому місці – в районі промзони в Маріуполі.
Андрющенко підкреслив, що це "прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати".
Він також опублікував супутникові знімки братських могил.
Передісторія:
- 19 квітня стало відомо, що російські окупанти у Маріуполі намагаються "легалізувати" захоронення тіл мирних жителів, збирають дані про загиблих і зниклих маріупольців, також вони контролюють у соцмережах групи з пошуку рідних.