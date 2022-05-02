Посольство США може повернутися до Києва до кінця травня – Квін

До кінця травня посольство США може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація.

Джерело: тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на брифінгу у Львові, повідомляє Радіо Свобода

Деталі: За словами Квін, поки працівники посольства щоденно їздитимуть із Польщі до Львова і тут працюватимуть. А через кілька тижнів вже залишаться у Львові, після чого і вирішуватиметься питання із поверненням до Києва.

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Пряма мова: "Набагато краще перебувати на місці, щоб координувати допомогу. Моє головне завдання – це безпека співробітників і ми дослуховуватимемося, чи безпечно повертатися до Києва. Ми сподіваємося, як тільки безпекова ситуація дозволить зробити це, то буде довготермінове перебування".

Більше деталей: За її словами, посольство США під час тимчасового перебування у Польщі займалось питаннями гуманітарної допомоги для України, дипломати розповідали світові про героїзм українців у війні з Росією.

"Сьогодні зрозуміло, що Путін допустився величезної помилки, розпочавши не спровоковану, яку нічим не пояснити, війну в Україні. Він досягнув повністю протилежного ефекту. Внаслідок своїх дій продемонстрував міць і сміливість України. Він хотів розділити союзників і партнерів, але об’єднав союзників проти його жахливих злочинів", – сказала Квін і запевнила, що США робитимуть все, щоб допомагати Україні боротися і збільшуватиме допомогу.

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Що передувало: Посольство США в Україні перемістило своїх співробітників з Києва до Польщі ще перед повномасштабним вторгненням РФ.

27 квітня президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів в Україні.