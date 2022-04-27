Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден офіційно запропонував кандидатуру посла США в Україні

Середа, 27 квітня 2022, 13:55

Президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Білого дому. 

Згідно з ним, президент спрямував у Сенат пропозицію призначити Бріджит Брінк Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні.

Реклама:

Про намір запропонувати її на цю посаду Байден оголосив 25 квітня.

Бріджит Брінк зараз є послом у Словаччині, а до того, серед іншого, була старшою радницею та помічницею секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу, опікуючись питаннями Східної Європи і Кавказу. 

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденСШАдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Байден
Три чверті американців вважають Байдена застарим для другого терміну - опитування
Байден розчарований, що лідер Китаю не відвідає саміт G20
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: