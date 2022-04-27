Байден офіційно запропонував кандидатуру посла США в Україні

Президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Білого дому.

Згідно з ним, президент спрямував у Сенат пропозицію призначити Бріджит Брінк Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні.

Про намір запропонувати її на цю посаду Байден оголосив 25 квітня.

Бріджит Брінк зараз є послом у Словаччині, а до того, серед іншого, була старшою радницею та помічницею секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу, опікуючись питаннями Східної Європи і Кавказу.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.