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У Чорному морі перебуває три російських носії крилатих ракет – Міноборони

Катерина ТищенкоПонеділок, 2 травня 2022, 16:28
У Чорному морі перебуває три російських носії крилатих ракет – Міноборони
Олександр Мотузяник, скріншот відео

У Чорному морі наразі перебуває три російських носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", із сумарним ракетним залпом до 20 ракет, тоді як тиждень тому було 8 носіїв із ракетним залпом 58 ракет.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу, повідомляє пресслужба міністерства

Дослівно: "Кораблі ЧФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетні удари по території України, виконувати завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

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В акваторії Чорного моря зараз перебуває три носії КРМБ типу "Калібр", із сумарним ракетним залпом до 20 ракет".

Деталі: Мотузяник також повідомив, що у прикордонних з Україною районах Брянської області РФ посилено адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. Визначені підрозділи ЗС Білорусі посилюють ділянку білоруського українського кордону в Гомельській і Брестській областях. У подальшому не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій вздовж державного кордону України.

Противник проводить наступальну операцію у Східній операційній зоні. Практично на усіх напрямках агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському ворог проводить перегрупування військ, нарощує систему вогневого ураження та протиповітряної оборони.

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До завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях Росія активно залучає оперативно-тактичну авіацію. Загалом виконано 39 літако-вильотів.

Що передувало: 25 квітня Мотузяник повідомляв, що, за даними української розвідки, у Чорному морі перебувало 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", сумарний ракетний залп яких становив 58 ракет.

Теми: Чорне мореРосіязброяМіноборони
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