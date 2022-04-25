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Росія зосередила у Бєлгородській області додаткові підрозділи військ – МОУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 16:47
Росія зосередила у Бєлгородській області додаткові підрозділи військ – МОУ
Олександр Мотузяник

У Бєлгородській області Росія зосереджує додаткові військові підрозділи, призначені для нарощування угруповання у східній операційній зоні.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу 25 квітня

Пряма мова: "У Бєлгородській області Росії помічено зосередження додаткових підрозділів, призначених для нарощування угруповання військ у східній операційній зоні".

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Деталі: Мотузяник нагоосив, що основна мета противника – оточення угрупування українських військ, встановлення повного контролю на Донецькою та Луганською областями України, забезпечення та утримання сухопутного коридору з ТОТУ Крим.

Водночас не припиняються ракетні та авіаційні удари по військових, цивільних об'єктах по всій території України. Для пусків крилатих ракет ворог використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95/160, а також кораблі, які наразі перебувають в акваторії Чорного моря.

За даними української розвідки, наразі у Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет.

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Теми: війнаМіноборони
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