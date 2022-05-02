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"З 10 танків залишився один і той самі зламали" - перехоплена СБУ розмова окупантів

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 18:52
З 10 танків залишився один і той самі зламали - перехоплена СБУ розмова окупантів
знищений російський танк. ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

Служба безпеки України має пітвердження, що російські окупанти ламають власну техніку, аби не воювати з українськими захисниками.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила спецслужба.

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На оприлюдненому записі окупант розповідає, його полк має багато втрат, єдиний танк, який залишився цілим солдати зламали, щоб не їхати на передову.

Як пояснив молодий загарбник, із 10 танків на початку війни зараз у його підрозділі залишився лише один. І той вони умисно зламали.

"Ну і слава Богу! Розберіть його, здайте на металобрухт, ціліші залишитеся", – радить батько.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За останніми даними Генштабу, українські захисники знищили понад тисячу ворожих танків.

Теми: СБУвійна
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