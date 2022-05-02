Рух евакуаційної колони з Маріуполя затримується – ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що 2 травня рух евакуаційної колони з Маріуполя до Запоріжжя затримується.

Джерело: чиновник у Telegram

Пряма мова: "Затримка руху колони з Маріуполя!

Реклама:

Про час евакуації з м.Токмак та м.Василівка попередимо за 2 години. Чекайте новини!"

Передісторія: Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко раніше повідомляв, що у понеділок, 2 травня, розпочалася евакуація жителів Маріуполя.