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Рух евакуаційної колони з Маріуполя затримується – ОВА

Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 19:34

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що 2 травня рух евакуаційної колони з Маріуполя до Запоріжжя затримується.

Джерело: чиновник у Telegram

Пряма мова: "Затримка руху колони з Маріуполя!

Про час евакуації з м.Токмак та м.Василівка попередимо за 2 години. Чекайте новини!"

Передісторія: Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко раніше повідомляв, що у понеділок, 2 травня, розпочалася евакуація жителів Маріуполя.

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Теми: евакуаціяМаріуполь
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