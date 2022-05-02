Захисника Маріуполя, якого росіяни вбили у полоні, поховали у Донецьку

Рідні полоненого в Маріуполі українського військового Дана Звоника впевнені, що захисника вбили російські загарбники. Хлопця поховала бабуся у Донецьку.

Джерело: CNN, "Українська правда"

Деталі: За інфомацією УП, українського бійця поховала бабуся у Донецьку, який тимчасово перебуває в окупації.

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Мати військового впевнена, що її сина вбили окупанти, після того як взяли в полон.

Фото вбитого військовополоненого через кілька днів після того, як його показали в полоні російських військ, надіслали матері захисника.

За словами матері, захисник потрапив в оточення росіян 19-20 квітня, а 30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.

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При цьому російські окупанти раніше заявляли, що гарантують збереження життя, тим українським захисникам, які здадуться в полон.