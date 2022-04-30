Матері полоненого в Маріуполі військового відправили фото мертвого сина

Дан на фото другий зліва

Мати полоненого в Маріуполі українського військового на ім’я Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.

Джерело: мати військового в коментарі "Українській правді"

Деталі: Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.

30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.

Обережно, вміст чутливого характеру.

Довідково: Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та військовий злочин.