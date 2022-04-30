Матері полоненого в Маріуполі військового відправили фото мертвого сина
Субота, 30 квітня 2022, 15:37
Мати полоненого в Маріуполі українського військового на ім’я Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.
Джерело: мати військового в коментарі "Українській правді"
Деталі: Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.
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30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.
Обережно, вміст чутливого характеру.
Довідково: Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та військовий злочин.
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