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Матері полоненого в Маріуполі військового відправили фото мертвого сина

"Українська правда"Субота, 30 квітня 2022, 15:37
Дан на фото другий зліва

Мати полоненого в Маріуполі українського військового на ім’я Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.

Джерело: мати військового в коментарі "Українській правді"

Деталі: Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.

30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.

Обережно, вміст чутливого характеру.

 

Довідково: Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та військовий злочин.

Теми: Маріупольвійна
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