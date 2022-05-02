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"Азовсталь" бомбардують російські окупанти, на заводі масштабна пожежа

Севгіль Мусаєва, Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 19:58
Азовсталь бомбардують російські окупанти, на заводі масштабна пожежа
Пожежа на "Азовсталі", фото "Маріуполь зараз"

Завод "Азовсталь" у Маріуполі піддався черговій атаці ворога, росіяни використовують різні види озброєння. Внаслідок бомбардування почалася пожежа.

Джерело: бійці полку "Азов" у коментарі Українській правді, Telegram-канал "Маріуполь зараз"

Деталі: На "Азовсталі" 2 травня почалася сильна пожежа, її видно з усіх районів міста.

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Українські захисники з полку "Азов" живі, проте їх бомбардують, працює ворожі артилерія та авіація.

Азовці розповіли, що продовжують триматися та протистояти ворогові.

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Нагадаємо: Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ніхто не приніс стільки болю Донбасу, як Росія, адже лише в Маріуполі окупанти вбили десятки тисяч людей.

Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
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