УЄФА заборонила клубам з Росії виступати на єврокубках до кінця сезону 2023 року
Понеділок, 2 травня 2022, 20:30
Союз європейських футбольних асоціацій заборонив російським клубам брати участь в турнірах у сезоні 2022/23.
Джерело: УЄФА
Деталі: Крім того, заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнали "неприйнятними".
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Збірну Росії відсторонили від Ліги націй на поточний сезон.
Крім того, жіночу збірну Росії не допустили до чемпіонату Європи-2022 (її замінить Португалія). Також команда РФ не гратиме в кваліфікації до ЧС-2023 (результати попередніх матчів анулюють).
Молодіжну збірну Росії також відсторонили від чемпіонату Європи.
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Таким чином, російські команди не гратимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Жіночій Лізі чемпіонів і Юнацькій лізі УЄФА.
Нагадаємо:
- Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунула збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.