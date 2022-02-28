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Футбол: російські клуби та збірні усунули зі всіх чемпіонатів

Роман ПетренкоПонеділок, 28 лютого 2022, 19:52

Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунула збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.

Джерело: сайт УЄФА

Деталі: Після початкових рішень, ФІФА та УЄФА прийняли спільне рішення про те, що всі російські команди, будь то національні збірні або клубні команди, будуть відсторонені від участі в турнірах ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.

Футбол повністю згуртований і солідарний з усіма постраждалими в Україні.

Дослівно: "Обидва президенти (ФІФА та УЄФА) сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми".

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Теми: футболРосіявійна
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