Начальник Генштабу РФ був в Україні минулого тижня - Пентагон

Начальник Генерального штабу російських збройних сил генерал Валерій Герасимов нещодавно був в Україні.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми знаємо, що він був на Донбасі кілька днів, починаючи з минулого тижня. Ми не знаємо, чи він досі там", — сказав чиновник.

Чиновник відмовився повідомити, чому США були впевнені в місцеперебуванні російського генерала або які мають розвіддані, які привели до такого висновку.

Раніше надходили повідомлення про те, що Герасимов був поранений в Україні, але США не мають відомостей про те, що його було поранено, сказало джерело.

США не впевнені, чому Герасимов вирушив на лінію фронту і чи це свідчить про відсутність довіри Кремля до генерала Олександра Дворнікова, якого лише кілька тижнів тому було призначено командувачем усіма російськими операціями в Україні, сказав чиновник.

Проте поїздка Герасимова свідчить про те, що він хотів безпосередньо побачити операції.