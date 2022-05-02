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Ракетний удар по Одесі: загинула дитина, ще одну поранено

Катерина ТищенкоПонеділок, 2 травня 2022, 21:22
фото "Думської"

Внаслідок ракетного удару по Одесі одна дитина загинула і ще одну поранено, також пошкоджено будівлю релігійної установи.

Джерело: начальниця прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі журналістам

Пряма мова: "Наслідком чергового ракетного удару по Одещині сьогодні стало влучання в житлову будівлю в місті Одеса. На момент влучання в будівлі перебувало 5 осіб.

15-річна дитина загинула, ще одна неповнолітня доставлена до лікарні, їй надається медична допомога. З рештою тих, хто перебував у будинку, працюють психологи ДСНС".

Деталі: На місці влучання триває пожежа. Після її ліквідації на місці події працюватиме слідчо-оперативна група поліції.

Крім того, постраждала будівля релігійної установи, розташованої біля будинку.

"Житлова будівля знаходиться безпосередньо неподалік релігійної установи, в якій також вибуховою хвилею пошкоджено вікна і частини споруди – дах і декілька влучань у стіну", - повідомила Гуменюк.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за її словами, сили ППО знищили над Одесою ворожий безпілотник, який може не лише збирати інформацію, але й наносити ураження.

Що передувало: У понеділок ввечері керівник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок якого є загиблі та поранені.

Теми: ОдесавійнаРосіядіти
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