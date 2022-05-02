По Одесі завдали ракетного удару. Загинула дитина

Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок якого є загиблі та поранені.

Джерело: керівник ОВА Максим Марченко у Telegram, Міськрада.

Пряма мова Марченка: "Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль, є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо"

Деталі: Одеська міськрада з посиланням оперативне командування "Південь" повідомила, що постарждав також релігійний об'єкт.

Дослівно: "По Одещині нанесено черговий ракетний удар. Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд".

Доповнення 21:20: Пізніше зі слів начальниці прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк стало відомо, що внаслідок ракетного удару загинула одна дитина і ще одну поранено, також пошкоджено будівлю церкви.

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Пряма мова: "Наслідком чергового ракетного удару по Одещині сьогодні стало влучання в житлову будівлю в місті Одеса. На момент влучання в будівлі перебувало 5 осіб.

15-річна дитина загинула, ще одна неповнолітня доставлена до лікарні, їй надається медична допомога. З рештою тих, хто перебував у будинку, працюють психологи ДСНС".

Доповнення 22:30: Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні уточнив, що окупанти влучили ракетою у гуртожиток.

Пряма мова: "В Одесі вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років, у неї осколкові поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим РФ загрожували ці діти і гуртожиток?"

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