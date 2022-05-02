По Одесі завдали ракетного удару. Загинула дитина
Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок якого є загиблі та поранені.
Джерело: керівник ОВА Максим Марченко у Telegram, Міськрада.
Пряма мова Марченка: "Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль, є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо"
Деталі: Одеська міськрада з посиланням оперативне командування "Південь" повідомила, що постарждав також релігійний об'єкт.
Дослівно: "По Одещині нанесено черговий ракетний удар. Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд".
Доповнення 21:20: Пізніше зі слів начальниці прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк стало відомо, що внаслідок ракетного удару загинула одна дитина і ще одну поранено, також пошкоджено будівлю церкви.
Пряма мова: "Наслідком чергового ракетного удару по Одещині сьогодні стало влучання в житлову будівлю в місті Одеса. На момент влучання в будівлі перебувало 5 осіб.
15-річна дитина загинула, ще одна неповнолітня доставлена до лікарні, їй надається медична допомога. З рештою тих, хто перебував у будинку, працюють психологи ДСНС".
Доповнення 22:30: Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні уточнив, що окупанти влучили ракетою у гуртожиток.
Пряма мова: "В Одесі вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років, у неї осколкові поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим РФ загрожували ці діти і гуртожиток?"
Передісторія:
- Військова адміністрація запровадила комендантську годину на території Одеси з 22 години 1 травня по 5 ранку 3 травня.
- На час комендантської години в Одесі поїзди не будуть курсувати до залізничних станцій.
- 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між "прихильниками федералізації" з так званого "Антимайдану" і "прихильниками єдності", які забрали життя 48 людей (сорока чоловіків, сімох жінок і одного неповнолітнього). Зокрема внаслідок пожежі в місцевому Будинку профспілок. Російська пропаганда режиму Путіна викристалізувала і активно використовує тезу, що цього дня "українські нацисти живцем спалили в Будинку профспілок кілька десятків противників київського режиму".