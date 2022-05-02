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Попри обстріли росіян захисники "Азовсталі" дають відсіч: повідомили про нові втрати ворога

Альона Мазуренко Понеділок, 2 травня 2022, 21:37
Попри обстріли росіян захисники Азовсталі дають відсіч: повідомили про нові втрати ворога

Російські окупанти 2 травня продовжили обстрілювати територію заводу "Азовсталь", де переховуються цивільні та українські захисники.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Дослівно: "Після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" в м.Маріуполь противник продовжує обстрілювати територію заводу, в тому числі споруди, де ховаються від небезпеки цивільні особи, здійснювати авіаудари, вести вогонь, використовуючи корабельну артилерію, танки".

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Деталі: Українські захисники повідомили, що внаслідок чергового штурму росіянами "Азовсталі" бійцям полку "Азов" вдалося знищити 5 ворожих окупантів.

Передісторія: 

  • На "Азовсталі" 2 травня почалася сильна пожежа, її видно з усіх районів міста.
  • Завод "Азовсталь" у Маріуполі піддався черговій атаці ворога, росіяни використовують різні види озброєння.

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Теми: Азов МаріупольРосіявійна
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