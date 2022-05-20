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Шольц, схоже, не хоче постачати Україні важке озброєння і тягне час - посол

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 11:55

Посол України в Берліні Андрій Мельник розкритикував уряд Олафа Шольца за небажання постачати важке озброєння попри рішення Бундестагу.

Про це він сказав в інтерв'ю NRD, пише "Європейська правда".

"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск на Німеччину зникне і більше не буде потреби у сміливих рішеннях. Це підступна логіка, що залишає людей в біді", - сказав Мельник.

Парламент Німеччини дозволив постачання важкої зброї три тижні тому, але з того часу уряд не приймав жодних рішень

"У нас таке враження, що канцлер не хоче постачання. Є лише сім самохідних гаубиць, але для нас немає танків Gepard  або Leopard 1, ні Marder. Усі вони вже були виведені з експлуатації Бундесвером і можуть бути передані нам промисловістю, не порушуючи спроможності Федеративної Республіки захищатися. Обмін танками Т-72 зі Словенією поки також не спрацював, оскільки Німеччина не запропонувала Словенії адекватної заміни. І так ми продовжуємо ходити по колу", - сказав посол.

Мельник також вважає, що якраз через небажання надавати важке озброєння Шольц відмовляється їхати в Україну.

"Я думаю так. Це, мабуть, одна зі справжніх причин, чому канцлер не відправляється в цю поїздку. Тому що він, схоже, не готовий остаточно втілити в життя історичне рішення про надання важкого озброєння, хоча є рішення німецького парламенту", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте інтерв'ю посла ЄвроПравді: Андрій Мельник: Я не тільки посол України, але й торговець зброєю, також радимо подивитися відеоверсію

Теми: НімеччиназброяШольц
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