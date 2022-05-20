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В МЗС підтвердили інформацію про "мирний план" Італії для припинення війни

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 13:46

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що Італія запропонувала своє бачення, як можливо припинити війну, та що ці пропозиції вивчаються. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав у коментарі речник МЗС Олег Ніколенко.

"Італійська сторона дійсно поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Відповідні пропозиції нині вивчаються. Ми вітаємо будь-які міжнародні зусилля, які допоможуть відновити мир на українській землі та в Європі. Водночас будь-яке політичне рішення має базуватися на повазі суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зауважив речник.

Він додав, що Україна високо цінує підтримку Італії в рамках ЄС та на двосторонньому рівні.

Напередодні прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до термінового припинення вогню в Україні, щоб почати серйозні переговори щодо припинення війни. Він сказав, що Італія зробить все можливе, щоб сприяти врегулюванню війни шляхом переговорів, але будь-яка угода повинна мати повну підтримку України, щоб бути стійкою.

Драгі не згадав прямо про те, чи продовжить Італія постачати зброю Києву, проти чого виступають "Рух 5 зірок" і права "Ліга", ключові сторони його багатопартійної коаліції.

Водночас італійське видання La Repubblica отримало від своїх джерел інформацію про те, що Італія нібито підготувала документ з пропозиціями шляху припинення війни в Україні та передала його генсеку ООН. 

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За даними журналістів, у ньому чотири ключові пункти-етапи - припинення бойових дій та початок перемовин за сприяння міжнародної групи сприяння, власне перемовини, у яких пропонують обговорити військовий нейтралітет України з підтримкою інших країн, які діяли б як гаранти, та з можливістю вступу до ЄС. Окремо пропонують обговорювати усі питання ОРДЛО і Криму, хоч і не ставлячи під сумнів їхню належність до України. Четвертим пунктом Італія пропонує новий багатосторонній договір для підтримання миру  і безпеки у Європі, який би міг запобігти конфліктам у майбутньому. 

Теми: ІталіяООНвійнаМЗС
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