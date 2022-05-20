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Група країн формату "Рамштайн" проведе нову зустріч щодо оборони України

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 22:24

Група з понад 40 країн знову збереться у понеділок, 23 травня, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України.

Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

Він розповів, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив міністру оборони України Олексію Резнікову про нову зустріч держав під час телефонної розмови.

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"Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться в понеділок. Вона пройде онлайн. Секретар долучиться з Пентагону", - розповів речник.

В зустрічі групи візьмуть участь понад 40 країн, повний список учасників буде готовий згодом, додав Кірбі.

"Вони зберуться разом, як це було у Рамштайні минулого місяця, щоб надати України допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому", - відзначив речник Міноборони США.

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Нагадаємо, США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

Читайте більше про цю тему: Рамштайн грає для України: чому зустріч у Німеччині стала проривом у постачанні зброї

Теми: зброяЄвропа
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