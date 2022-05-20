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Група країн формату "Рамштайн" проведе нову зустріч щодо оборони України

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 22:24

Група з понад 40 країн знову збереться у понеділок, 23 травня, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України.

Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

Він розповів, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив міністру оборони України Олексію Резнікову про нову зустріч держав під час телефонної розмови.

"Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться в понеділок. Вона пройде онлайн. Секретар долучиться з Пентагону", - розповів речник.

В зустрічі групи візьмуть участь понад 40 країн, повний список учасників буде готовий згодом, додав Кірбі.

"Вони зберуться разом, як це було у Рамштайні минулого місяця, щоб надати України допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому", - відзначив речник Міноборони США.

Нагадаємо, США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

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Читайте більше про цю тему: Рамштайн грає для України: чому зустріч у Німеччині стала проривом у постачанні зброї

Теми: зброяЄвропа
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