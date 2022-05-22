Блінкен: Хотів би присвятити Путіну пісню "Ми більше ніколи не будемо разом"

Держсекретар США Ентоні Блінкен пожартував, що хотів би присвятити пісню "Ми більше ніколи не будемо разом" співачки Тейлор Свіфт президенту РФ Володимиру Путіну, натякнувши, що наразі США не планують налагоджувати відносини з Росією.

Джерело: Блінкен на виступі в Джорджтаунському університеті

Пряма мова: "Так, Нью-Йоркський університет запросив Тейлор Свіфт як вступного оратора… Мої співробітники не дозволили мені принести сюди гітару, щоб присвятити виступ "We Are Never Ever Getting Back Together" (пісня Тейлор Свіфт "Ми більше ніколи не будемо разом" - Ред.) президентові Путіну.

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Сказали, що це буде "недипломатично".