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Україна і Польща домовились спростити перетин кордону

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 14:32

Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у виступі в Раді після промови президента Польщі Анджея Дуди.

Зеленський зазначив, що зараз українські міста стали побратимами польських, побратимами стали український і польський народ, а країни - сестрами.

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"​​Ми рідні. І між нами немає бути кордонів чи барʼєрів. Український і польський народи ментально вони давно не розділяють. Тож, ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній Угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу. ​І я впевнений, що усі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім і для повноправного членства неодмінно будуть ухвалені. Зокрема, завдяки багатолітньому захисту Польщею українських інтересів на європейському континенті", - заявив Володимир Зеленський.

Він подякував Дуді за спільну з лідеркою Словаччини ініціативу переконувати європейських колег, які все ще вагаються щодо статусу країни-кандидата на членство ЄС для України.

Володимир Зеленський зазначив також, що Росія, розв'язавши війну, мимоволі змусила Україну та Польщу забути суперечки щодо спільного минулого

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Також він анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

Теми: ПольщаУкраїнакордонЗеленський
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