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В Естонії спрогнозували, як українські біженці допоможуть загальмувати скорочення населення

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 10:40

Якби 30 тисяч українських біженців залишилися постійно жити в Естонії, це затримало б скорочення населення Естонії більш ніж на 20 років.

Про це йдеться у звіті Центру моніторингу розвитку канцелярії естонського парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Центр, який аналізує довгостроковий розвиток суспільства та економіки, склав демографічні сценарії перебування в Естонії 10 тисяч, 30 тисяч та 60 тисяч біженців з України.

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На думку експерта Центру Магнуса Пійрітса, біженці, які проживають в Естонії, стрімко збільшать чисельність населення, але в майбутньому населення почне скорочуватися через низьку народжуваність і, згідно з поточним довгостроковим прогнозом, через некомпенсовану імміграцію. Нині населення країни складає 1,3 млн осіб.

Станом на кінець квітня 2022 року, за даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, до Естонії прибуло понад 35 тисяч українських біженців.

"Оскільки в Україні триває війна, важко передбачити кількість біженців та час їхнього перебування в Естонії", - зазначив Пійрітс.

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На основі базового прогнозу населення Євростату, Центр моніторингу розвитку оцінив вплив біженців на населення Естонії до 2100 року на основі трьох сценаріїв.

"Той факт, що в Естонії залишаються біженці, відстрочує, зокрема, спад населення. 10 тисяч біженців збережуть населення Естонії більшим, ніж зазвичай, протягом дев'яти років, 30 тисяч біженців - протягом 22 років і 60 тисяч осіб - протягом 40 років", - пояснив Пійрітс.

За його словами, у 2100 році в результаті перебування в Естонії 10 тисяч біженців населення виросло б на 13 тисяч осіб, 30 тисяч біженців – на 39 тисяч осіб та 60 тисяч – на 78 тисяч осіб.

"З точки зору ринку праці важливим показником є ​​співвідношення літніх людей і людей працездатного віку, яке значно покращиться до 2050 року. Військові біженці в довгостроковій перспективі почуватимуться в Естонії добре, оскільки третина біженців - це діти, а рівень освіти дорослих відповідає середньому в Естонії", - сказав Пійрітс.

За попередніми даними Департаменту соціального страхування, близько 50% біженців у віці 30-34 років мають вищу освіту, тобто такий же добрий рівень освіти, як і в середньому у жителів Естонії.

Теми: Естонія
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