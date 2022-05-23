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Данія передасть Україні протикорабельні ракети "Гарпун"

Понеділок, 23 травня 2022, 20:08

Данія передасть Україні протикорабельні ракети "Harpoon" та пускові установки для них.

Про це заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції, пише "Європейська правда".

"Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні про передачу пускових установок "Harpoon" та ракет для допомоги Україні у захисті свого узбережжя", - сказав Остін.

Глава Пентагону зазначив, що 20 країн оголосили про нові пакети допомоги, багато країн нададуть критично необхідне артилерійське озброєння, танки та іншу бронетехніку.

Інші запропонували навчання українських військових та модернізацію їхніх військових систем.

За його словами, у засіданні взяли участь понад 40 міністрів оборони, зокрема український міністр Олексій Рєзніков. Остін зазначив, що до групи вперше приєдналися міністри з Австрії, Боснії, Колумбії та Косово.

Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети та допомогти подолати російську морську блокаду.

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Втім, відзначалася обмежена доступність платформ для запуску ракет Harpoon з берега. Це технічно складне рішення, оскільки це переважно ракети морського базування. 

В оперативній зоні Чорного моря наразі розташовані близько 20 кораблів ВМФ Росії, включно з підводними човнами.

Теми: ДаніяУкраїназброявійна
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