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Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 20:16

Глава Пентагону Ллойд Остін оголосив, що Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.

Про це він заявив на брифінгу після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції, пише "Європейська правда".

"Я також хочу подякувати Чехії за її внесок, включаючи ударні вертольоти, танки та ракетні системи", - сказав Остін.

За його словами, кілька країн оголосили про передачу критично необхідних артилерійських систем та боєприпасів, включаючи Італію, Грецію, Норвегію та Польщу.

"Також хочу відзначити провідну роль Великої Британії, яка допомагає координувати військову допомогу, та величезну кількість британської військової допомоги, яка продовжує вступати до України", - додав глава Пентагону.

Раніше Остін також повідомив, що Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon і пускові установки для них.

Чехія стала першою країною, яка поставила Україні танки - радянські Т-72, ​​а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її чинних резервах. 

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Теми: ЧехіяІталіяГреціязброя
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