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Байден: війна в Україні є глобальною проблемою

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 07:33

Війна в Україні - це глобальна, а не регіональна проблема, переконаний президент США Джо Байден.

Про це він заявив у вівторок на зустрічі групи країн Quad у Токіо, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Це більше ніж просто європейська проблема. Це глобальна проблема", - сказав Байден.

Наголосивши, що Вашингтон разом зі своїми близькими внутрішніми партнерами наполягатиме на створенні вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, Байден сказав, що "напад Росії на Україну лише підвищує важливість цих цілей фундаментальних принципів міжнародного порядку, територіальної цілісності та суверенітету".

Байден зустрівся з іншими лідерами так званої "четвірки" - Японії, Австралії та Індії - у Токіо в рамках заключного дня своєї першої поїздки до Азії з моменту вступу на посаду.

Напередодні Байден також заявив, що Росія має заплатити довготривалу ціну за своє варварство в Україні, тому що це дозволить попередити Китай про наслідки можливої агресії проти Тайваню.

Теми: БайденвійнаУкраїна
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