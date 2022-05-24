Дніпропетровщина: росіяни влучили ракетою у поле
Вівторок, 24 травня 2022, 08:26
Уночі 24 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Вже є інформація по нічному "прильоту". Окупанти "демілітаризували" поле у Павлоградському районі".
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Деталі: Голова ОВА повідомив, що вибух ракети утворив вирву глибиною у 4 метри.
Люди не постраждали.