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Дніпропетровщина: росіяни влучили ракетою у поле

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 08:26
Фото з Telegram Резніченка

Уночі 24 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області.  

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Вже є інформація по нічному "прильоту". Окупанти "демілітаризували" поле у Павлоградському районі".

Деталі: Голова ОВА повідомив, що вибух ракети утворив  вирву глибиною у 4 метри.

Люди не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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