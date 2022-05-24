Кулеба закликав не купувати зерно, вкрадене РФ в Україні

Міністр закордонних справ України нагадав про те, що Росія вивозить українське зерно з окупованих територій, та закликав не купувати його.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Російські крадії крадуть українське зерно, вантажать на судна, вони проходять через Босфор і намагаються продати його за кордоном. Закликаю усі держави зберігати пильність і відмовлятися від таких пропозицій. Не купуйте крадене, не ставайте співучасниками злочинів Росії. Крадіжки ніколи не приносили нікому удачі", - написав Кулеба.

Раніше глава МЗС пообіцяв міжнародно-правові наслідки для всіх причетних до продажу, транспортування чи купівлі вкраденого Росією зерна.

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