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Кулеба закликав не купувати зерно, вкрадене РФ в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 11:56

Міністр закордонних справ України нагадав про те, що Росія вивозить українське зерно з окупованих територій, та закликав не купувати його. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Російські крадії крадуть українське зерно, вантажать на судна, вони проходять через Босфор і намагаються продати його за кордоном. Закликаю усі держави зберігати пильність і відмовлятися від таких пропозицій. Не купуйте крадене, не ставайте співучасниками злочинів Росії. Крадіжки ніколи не приносили нікому удачі", - написав Кулеба. 

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Раніше глава МЗС пообіцяв міжнародно-правові наслідки для всіх причетних до продажу, транспортування чи купівлі вкраденого Росією зерна.

Читайте також: Украв, вивіз, у Москву. Як окупанти намагаються продати крадене українське зерно іншим країнам.

Теми: МЗСКулеба Дмитро
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