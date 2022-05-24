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Німецький астронавт розповів, як війна в Україні виглядає з космосу

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 12:30

Німецький астронавт Маттіас Маурер, який повернувся на Землю з Міжнародної космічної станції, розповів, що війну в Україні неозброєним оком видно з космосу.

Про це, як пише "Європейська правда", він розказав в ефірі телеканалу ARD.

"Спочатку вночі у країні було зовсім темно, тому що все освітлення у містах було зменшено. Фактично можна було впізнати лише Київ, а вся країна навколо нього була суцільною темрявою", - цитує Маурера видання Bild.

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Він зазначив, що однієї ночі побачив блискавку і зрозумів, що це були ракети. А вдень над такими містами, як Маріуполь, стояли "величезні стовпи диму, глибокі чорні стовпи диму".

"Ну, це було дуже, дуже добре видно неозброєним оком із космосу. І в ті моменти я дійсно відчував себе набагато ближче до країни, ніж, ймовірно, почував би себе з Німеччини", - сказав Маурер.

За його словами, через війну на космічній станції не було суперечок, всі астронавти погодилися, що в Україні відбуваються жахливі речі.

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"А щось на зразок сварок або воєн, побачене зверху, здається в сто разів більш ірраціональним, ніж навіть побачене з землі", - сказав він.

Астронавт Європейського космічного агентства ESA  Маттіас Маурер повернувся на Землю 6 травня, майже через пів року перебування на МКС.

Теми: війнакосмос
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