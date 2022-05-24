"Україна повинна виграти у цій війні": президентка Єврокомісії у Давосі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в промові на Світовому економічному форумі у Давосі заявила, що Україна має перемогти у війні і агресія Путіна має стати для нього стратегічною поразкою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії почала свою промову з війни та присвятила їй більшу частину виступу.

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Вона заявила, що Росія почала агресію проти України "за методичками з минулого століття - поводитися з мільйонами людей не як людьми, а безликим населенням, яке можна переміщувати чи контролювати, чи використовувати як буфер між воюючими сторонами, спроби задушити прагнення цілої нації танками.

"Зараз стоїть питання не тільки про виживання України, і не тільки про європейську безпеку, це ставить під питання увесь світовий порядок. І тому протидія російській агресії - це задача для всієї міжнародної спільноти.

Україна має перемогти у цій війні, а агресія Путіна має стати для нього стратегічною поразкою. Ми зробимо усе, що можемо, щоб допомогти українцям здобути перевагу і взяти власне майбутнє у свої роки", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

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Вона нагадала, що після 24 лютого ЄС вперше в історії надав військову підтримку країні, яка зазнала агресії, а також про вже надану фінансову і санкційну підтримку та прихисток у країнах ЄС для близько 6 мільйонів українців. За її словами, 10-мільярдний пакет макрофінансової допомоги, який запропонував ЄС - також безпрецедентний випадок в історії блоку.

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