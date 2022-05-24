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Російський "суд" заочно арештував голову Одещини: той відреагував анекдотом

Валентина РоманенкоВівторок, 24 травня 2022, 17:09
Російський суд заочно арештував голову Одещини: той відреагував анекдотом

У порушеній російським режимом Путіна кримінальній справі проти голови Одеської військової міськадміністрації Максима Марченка Басманний суд Москви заочно заарештував його.

Джерело: російський "Интерфакс", Марченко в Telegram

Дослівно суд: "Щодо Марченка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції на територію РФ".

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Деталі: Російське слідство заочно пред'явило Марченку - колишньому командиру батальйону "Айдар", потім 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України і нині голові Одеської ОВА - звинувачення у застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни (ч. 1 ст. 356 КК РФ).

Також, повідомили в Басманному суді, аналогічний запобіжний захід за аналогічним обвинуваченням був обраний щодо Сергія Баранова - командира 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

РФ стверджує, що обидва обвинувачені оголошені в міжнародний розшук.

ВІДЕО ДНЯ

Сам Марченко відреагував на повідомлення із РФ із властивим Одесі гумором. В офіційному Telegram-каналі він замістив анекдот.

"-Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят…
-передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить".

Довідково: 39-річний Максим Марченко - полковник Збройних сил України. У 2015—2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Очолює Одеську обласну військову адміністрацію з 1 березня 2022 року.

Теми: Одеська областьвійнаРосія
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