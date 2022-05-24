Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський "суд" заочно арештував голову Одещини: той відреагував анекдотом

Валентина РоманенкоВівторок, 24 травня 2022, 17:09

У порушеній російським режимом Путіна кримінальній справі проти голови Одеської військової міськадміністрації Максима Марченка Басманний суд Москви заочно заарештував його.

Джерело: російський "Интерфакс", Марченко в Telegram

Дослівно суд: "Щодо Марченка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції на територію РФ".

Деталі: Російське слідство заочно пред'явило Марченку - колишньому командиру батальйону "Айдар", потім 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України і нині голові Одеської ОВА - звинувачення у застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни (ч. 1 ст. 356 КК РФ).

Також, повідомили в Басманному суді, аналогічний запобіжний захід за аналогічним обвинуваченням був обраний щодо Сергія Баранова - командира 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

РФ стверджує, що обидва обвинувачені оголошені в міжнародний розшук.

Сам Марченко відреагував на повідомлення із РФ із властивим Одесі гумором. В офіційному Telegram-каналі він замістив анекдот.

ВІДЕО ДНЯ

"-Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят…
-передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить".

Довідково: 39-річний Максим Марченко - полковник Збройних сил України. У 2015—2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Очолює Одеську обласну військову адміністрацію з 1 березня 2022 року.

Теми: Одеська областьвійнаРосія
Головне сьогодні

США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

Зеленський пояснив, коли можна повертатися за стіл переговорів з Росією

Росія готується до довготривалої війни – Міноборони

Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан через війну в Україні

У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

Росіяни наступають біля Сєвєродонецька й Бахмута – зведення Штабу

Усі новини...
Одеська область
В Одесі та області скоротили комендантську годину
Придністров'я: росіяни хотіли відновити військовий аеродром, проте все розікрано
У трьох районах Одещини запровадили додаткові режимні обмеження
Останні новини
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрилися, ціни на ліки підскочили вп'ятеро
01:30
КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії
00:45
Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, 15 загиблих
00:03
фотоЗалужний: Гаубиці Caesar вже на передовій, опанували за 2-3 години
23:59
Зеленський назвав жалюгідними "пояснення" Шойгу щодо воєнних провалів РФ
23:23
Окупантам доведеться піти з Криму – Зеленський
23:08
Зеленський: Потрібен час і багато зусиль, щоб переломити перевагу РФ
23:04
ОГП реорганізовує "Департамент війни" в умовах бойових дій
22:51
У РФ заявили про розмінування порту Маріуполя та коридор для іноземних суден
22:43
США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг
Усі новини...