Росія готується до довготривалої війни – Міноборони

У Міністерстві оборони України заявили, що Росія готується до довготривалої військової операції в Україні.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Загалом дії російської армії говорять про те, що Росія здійснює підготовку до довготривалої військової операції".

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"Зараз ми спостерігаємо найактивнішу фазу повномасштабної агресії, яку Росія розв’язала проти нашої держави".

Деталі: За словами Мотузяника, ситуація на фронті зараз "надзвичайно складна, тому що зараз вирішується, мабуть, доля цієї країни".

"Найгарячіше – це Донецький операційний район і Слов’янський напрямок. Окупанти фактично в цілодобовому режимі б’ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали. Також Росія зараз шукає певні нові рубежі, звідки і куди вона може завдавати ракетних і бомбових ударів, в тому числі з території Білорусі і з території Криму. Ці важкі бої, які зараз тривають на сході, власне і стануть підсумком цієї війни", - сказав він.

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Речник Міноборони зазначив, що завданням російських окупантів є оточити українські війська в районі Сєвєродонецька, Лисичанська, блокувати трасу, і це може їм дозволити вийти на адміністративні кордони Луганської області. Однак Генштаб ЗСУ прораховує всі можливі ризики, щоб не допустити таких дій.

Мотузяник підкреслив, що Росія отримала стратегічну поразку на першому етапі своєї агресії, і через це Генеральний штаб Збройних сил РФ був змушений переглянути свої цілі.

"Вони вже не такі амбітні. Росія вже дуже скоротила свої апетити. Зараз вони намагаються повністю взяти під контроль адміністративні кордони Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, вони намагаються оточити там угрупування українських військ і забезпечити стійкий сухопутний коридор з тимчасово окупованою територією АР Крим", - сказав він.

Мотузяник повідомив, що за час повномасштабного вторгнення Росія задіяла в Україні майже 170 тисяч живої сили, більше 90 батальйонно-тактичних груп.

"І ще близько 30 БТГ Росія може ввести в дію впродовж півтора-двох місяців", - зазначив представник Міноборони.

За його інформацією, станом на кінець травня ЗСУ повністю знищили 17 російських батальйонно-тактичних груп.