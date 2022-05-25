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США закликали Грузію вжити "всіх можливих" кроків для підтримки України

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 07:51

США закликали Грузію вжити всіх можливих кроків для підтримки України та притягнення Російської Федерації до відповідальності за її військові злочини.

Про це написав держсекретар США Ентоні Блінкен у листі главі МЗС Грузії Іллі Дарчіашвілі у зв'язку з його призначенням на посаду, пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Лист написаний 22 квітня, але був опублікований у грузинських ЗМІ тільки тепер.

Блінкен також зазначив, що "незважаючи на те, що належить зробити ще більшу роботу зі зміцнення демократичних інститутів і процесів, диверсифікації економіки та врегулювання регіональних конфліктів", Сполучені Штати підтримують грузинський народ у цих зусиллях.

Держсекретар сказав своєму грузинському колегі, що Сполучені Штати, як і раніше, віддані стратегічному партнерству з Грузією.

Він також акцентував увагу на партнерстві двох країн у сфері глобальної безпеки за останні 30 років і привітав зусилля влади Грузії на глобальному та регіональному рівнях, "особливо на тлі агресії Кремля".

"Сполучені Штати засуджують окупацію Грузії з боку Росії і продовжують рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її кордонів, визнаних на міжнародному рівні", - сказав Блінкен.

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Посол США в Грузії Келлі Дегнан нещодавно заявила, що "для кожної країни, для моєї країни та кожної країни, яка виступає проти російської агресії, важливо відповідати режиму міжнародних санкцій".

Влада Грузії відмовилася вводити санкції на тій підставі, що вона суперечить "національним інтересам" Грузії і завдасть більше шкоди грузинському народу, ніж Москві.

У перші дні війни Росії проти України прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що санкції не є ефективним засобом, і що "ніхто не може зупинити бомбардування України".

Теми: ГрузіяСША
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