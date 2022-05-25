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Російські олігархи хочуть відкупитись від санкцій мільярдами на відбудову України - Фріланд

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 14:06

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд повідомила, що російські олігархи готові жертвувати мільярди Україні, щоб із них зняли санкції.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt, пише "Європейська правда".

Російські олігархи, які потрапили під санкції, висловили готовність пожертвувати мільярди на післявоєнну відбудову України в обмін на зняття санкцій. Про це розповіла своїм колегам міністерка фінансів Канади Христя Фріланд на засіданні G7 минулого тижня.

Як повідомляє Handelsblatt, Фріланд не закликала міністрів до дії, але вони наразі розмірковують над цією пропозицією.

Українська влада оцінює збитки від війни в понад $500 млрд.

Як повідомлялося раніше, в Єврокомісії застерегли від завищених очікувань щодо відбудови України.

Крім того, Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою "Відбудувати Україну" на сотні мільярдів євро, який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля наближення до ЄС і майбутнього вступу країни в Євросоюз.

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Також читайте більше про відбудову у статті Відбудова України - що пропонує ЄС і що хочуть у Зеленського.

Теми: олігархиРосія
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