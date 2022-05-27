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Росія висилає 5 співробітників посольства Хорватії

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 12:37

Росія оголосила п'ятьох співробітників посольства Хорватії в Москві персонами нон грата.

Про це у п’ятницю повідомило МЗС РФ, пише "Європейська правда".

Відзначається, що 27 травня в Міністерство закордонних справ Росії був викликаний посол Хорватії.

Йому висловили рішучий протест у зв'язку з "безпідставними спробами" влади Хорватії покласти на Росію провину за військові злочини в Україні.

Крім того, в Москві протестували через рішення Загреба надати військову допомогу "неонацистському київському режиму".

"У відповідь на раніше зроблені Загребом недружні кроки щодо скорочення чисельного складу російського диппредставництва Томіславу Царю було вручено ноту про оголошення п'ятьох співробітників Посольства Хорватії в Москві "persona nоn grata", - заявили в міністерстві.

Напередодні Росія звинуватила Хорватію у тому, що вона обрала ворожий та деструктивний підхід до двосторонніх відносин, який завдає шкоди інтересам людей в обох країнах.

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Хорватія повністю підтримала Україну на тлі російського вторгнення. У квітні вона наказала 24 співробітникам російського посольства, зокрема 18 дипломатам, покинути країну через "жорстоку агресію" проти України.

Теми: РосіяХорватія
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