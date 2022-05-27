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Кулеба: розширення ЄС на Балкани й схід – єдина гарантія безпеки Європи

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 14:40

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прийняття до Євросоюзу нових членів на півдні та сході Європи було би найкращою гарантією стабільності у регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі.

"Україна повністю підтримує членство Північної Македонії у ЄС і бажає їй якнайшвидше увійти до складу цього об’єднання. Я вважаю, що якщо ЄС дійсно дбає про безпеку і процвітання Європи, то єдиний шлях досягнення цього – розширення Європейського Союзу на Балкани і на схід, щоб поширювати свої норми, цінності і об’єднувати тих, хто поділяє їх. Тільки таке розширення стане гарантією того, що у цей простір не зайдуть інші гравці і не почнуть нав’язувати свої правила, своє бачення і не дестабілізують Європу", – зазначив Дмитро Кулеба.  

Він заявив також, що Північна Македонія та Україна не вважають себе "конкурентами" на шляху до ЄС, апелюючи до поширеного у Євросоюзі аргументу про те, що спершу до блоку потрібно прийняти країни Західних Балкан, які почали цей процес раніше. 

"Ми домовились про дві речі. По-перше, я підтверджую, що Північна Македонія повністю підтримує надання Україні статусу кандидата на членство на червневому саміті і не погоджується з тими, хто намагається протиставити українську заявку і процес європейської інтеграції Північної Македонії. Ми разом з Буяром відкидаємо, що є певний конфлікт і поки не будуть зроблені наступні кроки у євроінтеграції Північної Македонії, не можна надавати статус кандидата Україні", – сказав Дмитро Кулеба.

Також міністри домовилися працювати кожен по своїй лінії зі скептиками у ЄС та найбільш дружніми країнами, щоб долати перешкоди на шляху до членства.

Кулеба заявив також, що Україна сподівається на визнання парламентом Північної Македонії злочинів Росії в Україні геноцидом.

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Теми: УкраїнаЄСКулеба Дмитро
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