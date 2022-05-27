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У ЄС схиляються до часткового ембарго на російську нафту через позицію Угорщини - Bloomberg

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 15:29

Через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго лідери окремих країн Європейського Союзу пропонують заборонити імпорт тільки морської нафти з Росії, а постачання через трубопроводи - обмежити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Уряди країн ЄС обговорюють із Європейською радою та Європейською комісією план, згідно з яким транспортування російської нафти через трубопровід "Дружба" на певний час буде звільнене з-під дії санкцій.

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Такий компроміс дасть Угорщині час для поступової відмови від нафти з Росії. Але, додає Bloomberg, навіть цей план поки не має одностайної підтримки в ЄС, оскільки країни, які покладаються на морські поставки нафти, побоюються, що санкції вплинуть на них більше.

Видання вказує, що ухвалення "компромісного" нафтового ембарго не матиме такого впливу, як очікувалося. Через нафтопровід "Дружба" у 2021 році Росія постачала в ЄС 720 тисяч барелів нафти щодня, тоді як морськими шляхами - 1,57 мільйона барелів на день.

Угорщина залишається єдиною країною ЄС, що відкрито виступає проти ембарго на російську нафту. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго на саміті лідерів.

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В одному з останніх звернень президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини, яка відмовляється підтримувати нафтове ембарго проти Росії попри те, що кошти за енергоносії фінансують воєнну машину Кремля.

Раніше президентка Єврокомісії раніше заявила, що лідери Європейського союзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти Росії на саміті 30-31 травня.

Теми: ЄвропанафтаУгорщина
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