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Лідери ЄС на саміті не обговорюватимуть ембарго на російську нафту

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 17:19

На позачерговому засіданні Європейської ради 30-31 травня не буде обговорюватися запровадження ембарго на постачання нафти з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне питання відсутнє в порядку денному саміту ЄС.

У документі зазначається, що лідери ЄС обговорять питання енергетики - йдеться про прогрес у зменшенні залежності від російських енергоносіїв, а також план RePowerEU, презентований Європейською комісією 18 травня.

У листі президента Європейської ради Шарля Мішеля до учасників саміту також не згадується питання нафтового ембарго.

"Ми повернемось до питання енергетики, зокрема високих цін, які боляче б’ють по наших сім’ях і бізнесу. Ми повинні прискорити перехід на альтернативну енергетику, якщо хочемо зменшити залежність від російських енергоносіїв якнайшвидше", - зазначається в листі.

Раніше Мішель висловлював сподівання, що ЄС зможе погодити шостий пакет санкцій, зокрема нафтове ембарго, до засідання Європейської ради.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Євросоюзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти Росії на саміті 30-31 травня.

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Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго проти Росії на саміті лідерів.

Міністри закордонних справ ЄС не змогли розблокувати питання щодо запровадження нафтових санкцій проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня через спротив Угорщини.

Теми: ЄСсанкціїнафтаУгорщина
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