У Литві відбулася секретна конференція, на якій обговорювали сценарії Росії без Путіна – Bild

У Литві відбулася секретна конференція, на якій обговорювали сценарії, за яких президент РФ Владімір Путін може залишитися без влади через своє рішення вести війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild.

На зустріч приїхали близько 70 учасників - колишні провідні політики, експерти, журналісти та правозахисники, в тому числі росіяни, які давно живуть за кордоном.

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Кореспондент видання побував на зібранні, яке організував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він зазначає, що на закритому форумі учасники не стримувалися у висловлюваннях.

"Путін приніс в Росію путінізм так само, як Гітлер зробив фашизм соціально прийнятним у Німеччині. Ось чому сьогодні до рейху Путіна потрібно ставитися, як до німецького рейху у роки війни з 1939 по 1945 рік. Німців пригнічував Гітлер, так само, як росіян пригнічує Путін, але обидва народи полегшили це своїм деспотам", – сказав один учасник із Санкт-Петербурга.

"Русский мир" — це расистська ідеологія, люди на Заході цього не усвідомлюють, каже один з учасників. "Путін вважає, що росіяни етнічно вищі за українців, тому він має право відбирати в українців оселі та підпорядковувати їх. Тому потрібна "депутінізація" Росії, і то якомога швидше", - сказав інший учасник.

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На конференції обговорювали три можливі сценарії "депутінізації".

По-перше, і це найоптимістичніший сценарій: "Росія стане великою Україною". Тріщини в режимі призводять до кінця нинішнього режиму, проводяться демократичні вибори і Росія розвивається по українському шляху. Але це вкрай малоймовірно.

Сценарій другий: Путіна скидають його генерали в армії та спецслужбах, а на зміну приходить новий, менш войовничий режим. Присутні також бачать у цьому можливість для Росії. "Будь-які зміни – це крок вперед у нинішній ситуації", – сказав один із учасників.

Сценарій жаху: "повстання знизу". Якщо "неосвічені маси" повстануть проти режиму зі страху, відчаю та бідності, виникнуть умови, подібні до війни, почнуться вуличні бої в усіх містах, а Росія розпадеться на багато республік.