Зеленський - прем’єру Нідерландів: якщо Україні не місце в ЄС, скажіть це чітко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте очевидні розбіжності у поглядах щодо членства України в ЄС.

Про це він розповів в інтерв’ю Nieuwsuur, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови журналістка відзначила, що кілька тижнів тому Марк Рютте звернувся до українського парламенту і назвав Україну частиною європейської сім'ї, проте нічого не сказав про членство України у ЄС. Зеленський відповів, що спілкувався про це з прем'єр-міністром у четвер.

"Я був чесний з Марком. Я сказав йому приблизно таке: "Дякую за вашу промову. Ви дійсно допомагаєте нам, і я дуже вдячний за це. Але що стосується ЄС, то ви мовчали про все, що ми просто хотіли почути. Я йому дуже відкрито сказав: якщо ви думаєте, що нам не місце в ЄС, то ви повинні це сказати чітко", - зазначив Зеленський.

За його словами, Рютте відповів, що, на його думку, в ЄС є місце для України, "але тоді треба пройти певні кроки".

За словами президента, Україна готова до статусу кандидата на членство в ЄС і розуміє, що потрібні провести необхідні реформи. Коментуючи проблеми корупції, Зеленський підкреслив, що вони є в багатьох країнах ЄС.

"Так, є проблеми. Ви їх маєте в багатьох країнах. Ви також маєте їх у багатьох країнах ЄС. Я розумію, що є необхідні… Є реформи, які нам ще потрібні і які ми хочемо втілити. І ми робимо це не для ЄС, а для себе. Ми хочемо їх реалізувати. Але це потребує часу… Ми також не будемо членом ЄС завтра. Ми хотіли б стати кандидатом у члени", - зазначив президент.

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За його словами, зі статусом кандидата Україна отримала б сигнал, який зробив би її сильнішою у боротьбі проти Росії.

Зеленський зазначив, що 62% населення Нідерландів підтримують членство України в ЄС. Тому він вважає, що політики також мають підтримати членство, бо їх обирає народ.

Раніше Рютте заявив, що імовірність того, що Україна найближчим часом стане кандидатом у члени Європейського Союзу, невелика.

За його словами, надто багатьом країнам ЄС ця ідея не подобається. За його словами, це також було б несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на статус кандидата.

У відповідь в МЗС заявили, що вважають несправедливим прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан.