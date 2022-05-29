ISW: Взяття Сєвєродонецька не принесе РФ жодної суттєвої вигоди

Захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганщину, проте це не дасть Росії жодної іншої істотної військової чи економічної вигоди.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Сєвєродонецьк важливий для росіян на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній значний населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.

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Вони платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку та матеріальну частину з усіх інших напрямів для досягнення цієї єдиної мети. ISW зазначає, що Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".

Зазначається, що українські військові зазнають серйозних втрат у битві за Сєвєродонецьк і зіткнулися з найсерйознішим викликом з часу блокади "Азовсталі" у Маріуполі, і цілком можуть зазнати серйозної тактичної поразки найближчими днями у разі падіння Сєвєродонецька, хоча такий результат аж ніяк не гарантований.

Захоплення Сєвєродонецька може допомогти у завоюванні решти Донецької області тільки в тому разі, якщо дасть росіянам імпульс для побудови послідовних операцій, але битва за Сєвєродонецьк, швидше за все, запобігатиме продовженню великомасштабних російських наступальних операцій.

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Росіяни зосередили набагато більшу частку своїх наступальних бойових сил для взяття Сєвєродонецька, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження" загалом на користь Києва. Українці також продовжують отримувати припаси та техніку від своїх союзників, яким би повільним та обмеженим не був цей потік.

Росіяни, навпаки, продовжують виявляти явні ознаки те, що вони спалюють наявні в них резерви живої сили та техніки, і немає причин очікувати полегшення найближчими місяцями. Російські війська протягом кількох тижнів не могли просунутися на жодному іншому напрямку і здебільшого навіть не намагалися це зробити.

Якщо російські війська, що застрягли на другорядних напрямках, втратять волю до бою, оскільки битва за Сєвєродонецьк поглинає більшу частину доступних Росії засобів, Україна може мати шанс розпочати серйозні контрнаступи з хорошими шансами на успіх. Ця перспектива невизначена, і Україна може не мати можливості скористатися нагодою, навіть якщо вона з’явиться.