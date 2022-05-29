Росія вже втратила в Україні більше 30 тисяч військових і 1,3 тисячі танків
Неділя, 29 травня 2022, 08:42
Загальні бойові втрати противника за час вторгнення Росії в Україну орієнтовно склали 30 150 військових.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: В цілому втрати ворога виглядаються так:
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- особового складу – близько 30150 (+150),
- танків ‒ 1338 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3270 (+12) од,
- артилерійських систем – 631 (+3) од,
- РСЗВ - 203 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+0) од,
- гелікоптерів– 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),
- крилаті ракети - 116 (+0),
- кораблі / катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,
- спеціальна техніка - 48 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на бахмутському напрямку.