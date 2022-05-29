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Росія вже втратила в Україні більше 30 тисяч військових і 1,3 тисячі танків

Світлана КізіловаНеділя, 29 травня 2022, 08:42

Загальні бойові втрати противника за час вторгнення Росії в Україну орієнтовно склали 30 150 військових.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: В цілому втрати ворога виглядаються так:

  • особового складу – близько 30150 (+150),
  • танків ‒ 1338 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3270 (+12) од,
  • артилерійських систем – 631 (+3) од,
  • РСЗВ - 203 (+0) од,
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 207 (+0) од,
  • гелікоптерів– 174 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),
  • крилаті ракети - 116 (+0),
  • кораблі / катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на бахмутському напрямку.

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Теми: війнажертвиРосія
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