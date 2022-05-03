МЗС РФ звинуватило Ізраїль у підтримці українських "неонацистів"

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило уряд Ізраїлю у підтримці "неонацистського режиму" України.

Джерело: МЗС РФ у Твіттері

Дослівно: "Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві".

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Що передувало: Глава МЗС окупантів Сергій Лавров заявив, що Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився такими заявами.