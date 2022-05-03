Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС РФ звинуватило Ізраїль у підтримці українських "неонацистів"

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 12:42
МЗС РФ звинуватило Ізраїль у підтримці українських неонацистів

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило уряд Ізраїлю у підтримці "неонацистського режиму" України.

Джерело: МЗС РФ у Твіттері

Дослівно: "Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві".

Реклама:

Що передувало: Глава МЗС окупантів Сергій Лавров заявив, що Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився такими заявами.

Теми: Росіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Повітряні сили збили 2 російські БПЛА, які шпигували на чорноморському узбережжі
Уряд Німеччини зважився надати Україні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 - ЗМІ
Гайдай: Окупанти хочуть влаштувати голодомор на Луганщині – знищили елеватор у Рубіжному
ЗСУ знищили вже більше 24 тисяч російських окупантів - Генштаб
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: