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Повітряні сили збили 2 російські БПЛА, які шпигували на чорноморському узбережжі

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 13:19

Зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 2 ворожих безпілотники "Форпост" та "Орлан-10", які шпигували на півдні України.

Джерело: пресцентр повітряного командування "Південь"

Дослівно: "З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог продовжує повітряну розвідку чорноморського узбережжя  із застосуванням БПЛА, а наші підрозділи – влучно їх нищать.

Так зранку 3 травня воїнами зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" Повітряних сил Збройних Сил України знищено на Одещині та Миколаївщині російські безпілотники "Форпост" та "Орлан-10", відповідно".

 

Що передувало: 2 травня українські захисники теж знищили дороговартісний ворожий розвідувально-ударний БПЛА "Форпост".

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