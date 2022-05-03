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У Дніпрі прибрали понад десяток пам’ятних знаків, пов’язаних з СРСР

Ірина БалачукВівторок, 3 травня 2022, 13:21
У Дніпрі прибрали понад десяток пам’ятних знаків, пов’язаних з СРСР
Фото dniprorada.gov.ua

3 травня у місті Дніпро комунальники демонтували понад десяток пам’ятних знаків, встановлених за радянських часів.

Джерело: Дніпровська міська рада

Деталі: Зокрема з парку Глоби прибрали цегляну стіну з наказом Сталіна.

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За словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Надії Лиштви, цей пам’ятник "не несе культурної цінності, але є своєрідним маятником, який притягує "руській мір"". 

 
Фото dniprorada.gov.ua

Вона наголосила, що треба прибирати такі символи, щоб "ніколи не було повернення", а повномасштабна війна в Україні – це "достатня точка неповернення".

Також у Дніпрі прибрали стелу з написом "Площа Жукова" на бульварі Слави. 

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Фото dniprorada.gov.ua

На проспекті Героїв планують демонтувати іще три подібні радянські пам’ятники.

А на вулиці Титова вже другий день знімають бетонні ліпнини з радянською символікою на житлових будинках. Загалом до кінця дня демонтують 8 ліпнин серпом і молотом та червоною зіркою.   

 
Фото dniprorada.gov.ua

За словами Лиштви, демонтовану радянську символіку передадуть на зберігання на спеціальний склад, оскільки у місті планується створення музею-парку тоталітарного режиму.

У міськраді нагадали, що загалом у Дніпрі з 2014 року у рамках декомунізації прибрали вже близько ста радянських символів, пам’ятних знаків та меморіальних дошок.

Теми: ДніпродерусифікаціядекомунізаціяСРСР
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