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Стефанчук каже, що Рада повернеться до перейменування 333 населених пунктів: спірні – 5

Валентина РоманенкоСереда, 18 вересня 2024, 16:27
Стефанчук каже, що Рада повернеться до перейменування 333 населених пунктів: спірні – 5
Руслан Стефанчук. фото Верховної Ради

Верховна Рада повернеться до питання декомунізації та дерусифікації назв понад 300 населених пунктів.

Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Стефанчука на засіданні погоджувальної ради 18 вересня після того, як парламентську трибуну заблокували, було ухвалено рішення, що керівництво парламенту й фракцій внесе до Верховної Ради нову постанову, з якої буде вилучено п’ять населених пунктів, з перейменуванням яких виникли проблеми.

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Пряма мова: "Ми ухвалили рішення, що погоджувальна рада - керівництво парламенту й керівники фракцій - внесе нову постанову, де прибере ці п'ять проблемних міст, сіл, селищ тощо в окремі постанови й проголосує цей пакет для того, щоб завершити деколонізацію України".

Деталі: Спікер зазначив, що Рада проведе окремі дискусії щодо перейменування цих п'яти населених пунктів, потім буде зареєстровано два проєкти постанови, які згодом буде винесено на вибір залу.

Стефанчук уточнив, що, попередньо, йдеться про перейменування населених пунктів Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград.

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Крім цього, за словами спікера, ВР повернеться до постанови про перейменування після того, як проголосує за всі ресурсні законопроєкти, які потрібні насамперед для українського бюджету.

Що передувало: 18 вересня Верховна Рада провалила голосування про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів. Після цього трибуну парламенту заблокували з вимогою повторно через комітет винести розгляд постанови у сесійну залу. 

декомунізаціядерусифікаціяВерховна Рада
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