Ірпінь оживає, скоро можна буде вертатись - мер
Вівторок, 3 травня 2022, 14:45
Комунальні служби завершують відновлювати життєво необхідне забезпечення Ірпеня водою, світлом та газом.
Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook
Пряма мова: "Завдяки майже цілодобовій роботі профільних і комунальних служб у нашому місті майже на 100% відновлено водопостачання, близько на 80% - електропостачання та на 20% - газопостачання.
Ірпінь щодня все більше оживає і розцвітає. Уже зовсім скоро можна буде всім повертатися додому".
Деталі: Маркушин уточнив, що цього тижня дасть конкретнішу інформацію, коли і якими маршрутами можна буде вертатись у місто.
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