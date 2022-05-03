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Ірпінь оживає, скоро можна буде вертатись - мер

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 14:45

Комунальні служби завершують відновлювати життєво необхідне забезпечення Ірпеня водою, світлом та газом.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин  у Facebook

Пряма мова: "Завдяки майже цілодобовій роботі профільних і комунальних служб у нашому місті майже на 100% відновлено водопостачання, близько на 80% - електропостачання та на 20% - газопостачання.

Ірпінь щодня все більше оживає і розцвітає. Уже зовсім скоро можна буде всім повертатися додому".

Деталі: Маркушин уточнив, що цього тижня дасть конкретнішу інформацію, коли і якими маршрутами можна буде вертатись у місто.

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Теми: ІрпіньКиївська областьвійна
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