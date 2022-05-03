Російські авіабомби вбили двох жінок на "Азовсталі", потужний штурм заводу триває

Внаслідок масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами близько десяти людей було поранено, загинули двоє жінок, станом на 16:15 потужний штурм заводу триває.

Джерело: полк "Азов"

Деталі: На відео, оприлюдненому 3 травня захисниками комбінату чоловік розповідає про наслідки російських бомбардувань та повідомляє, що з-під завалів вдалося дістати тіла двох жінок.

"Азовці" обіцяють допомогти з розкопками, адже під завалами ще можуть бути люди.

Дослівно: "Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною".

О 16:15 заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що штурм заводу триває, захисники роблять все можливе, щоб його відбити.

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Пряма мова Паламаря: "Станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу "Азовсталь". За підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Ми зробимо все можливе, щоб відбити цей штурм, але закликаємо вжити негайних заходів щодо евакуації цивільних".

Станом на 16:15 триває потужний штурм території заводу "Азовсталь" – заява полку "Азов" pic.twitter.com/MOF4nj7XgK — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2022

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