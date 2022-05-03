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Маріуполь: ворог штурмує "Азовсталь"

"Українська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 14:11
Маріуполь: ворог штурмує Азовсталь
"Азовсталь": фото з Telegram "Азова"

Російські загарбники розпочали штурм заводу "Азовсталь", який боронять українські Сили оборони в заблокованому Маріуполі.

Джерело: заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") у коментарі УП

Пряма мова: "Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі".

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Деталі: За словами Паламара, окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат.

Захисники Маріуполя також передали УП дослівно таке: "ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна".

Що передувало: Після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" російські окупанти 2 травня обстрілювали територію заводу "Азовсталь", де переховуються цивільні та українські захисники.

ВІДЕО ДНЯ

Виникла сильна пожежа, яку було видно з усіх районів міста.

Теми: Маріупольвійна
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